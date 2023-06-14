На видео видно, что утечка нефтепродуктов произошла на Островском шоссе вблизи АЗС "БРСМ-Нефть" и Mango.

Сотрудники херсонского подразделения ГСЧС и отдела экологии Херсонского городского совета обследовали микрорайон Корабел в областном центре. В результате рейда специалисты обнаружили утечку горюче-смазочных материалов, сообщают в Херсонском горсовете.

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По результатам выезда зафиксировано нефтяное пятно на Островском шоссе в районе заправки Mango на ул. Островская, а также возле заправки "БРСМ-Нефть" и на углу улиц Островская и Патона возле здания гостиницы "Бригантина", отмечается в сообщении горсовета.

“Будет проведен ряд необходимых мер по устранению загрязнений окружающей среды. Экологические мероприятия в этом направлении продолжаются”, – добавили в херсонском горсовете. Сколько именно горючего попало в воду и как именно будут его собирать, пока не сообщается.