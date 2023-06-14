На відео видно, що витік відбувся поблизу Острівського шосе поблизу АЗС "БРСМ-Нафта" та Mango.

Працівники херсонського підрозділу ДСНС та відділу екології Херсонської міської ради обстежили мікрорайон Корабел у обласному центрі. В результаті рейду фахівці виявили витік паливно-мастильних матеріалів, повідомляють у Херсонській міськраді.

Також цікаво депутати планують запровадити нові податки на пальне

За результатами виїзду зафіксовано нафтову пляму по Острівському шосе в районі заправки “Mango” на вул. Острівська, а також біля заправки “БРСМ-Нафта” та на розі вулиць Острівська та Патона біля будівлі готелю “Бригантина”, зазначається в повідомленні міськради.

“Буде проведено ряд необхідних заходів щодо усунення забруднень довкілля! Екологічні заходи у цьому напрямку тривають”, – додали в херсонській міськраді. Скільки саме пального потрапило у воду та як саме будуть його збирати, наразі не повідомляється.