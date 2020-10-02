Задержки трафика вчера привели к очередному антирекорду пробок. По подсчетам «А+С Украина» убытки от пробок за день составили 17 млн. грн.

Очень плохая организация дорожного движения в Киеве привела к возникновению огромных пробок. Как показал вчерашний опыт – обычный дождь способен сильно ухудшить ситуацию с трафиком.

Читайте также: Регулировка светофоров в Киеве позволила уменьшить пробки на 19%

Вчера Киев опасно близко подошел к антирекорду по задержкам трафика в этом году. Так, среднесуточная задержка трафика вчера была почти 62%. Рекорд, напомним, пока более 65%.

Похоже, что этот дождь стоил 17 млн. грн социально-экономического ущерба (если сравнивать со средой прошлой недели). Вероятно, дождь – это фактор риска для ДТП и их вчера было примерно вдвое больше, чем позавчера. Об этом нам говорят данные Waze: 998 зафиксированных случаев вчера, против 530 днем ранее.

Конечно, так быть не должно. Это просто дождь, а не ураганы, смерчи, град или снежный буран.

Читайте также: В Киеве еще одну улицу сделали пешеходной

Урбанисты считают, что водители, которые неуверенно (или слишком уверенно) водят во время дождя, должны иметь альтернативу в виде удобного общественного транспорта, готового без притеснений принять дополнительную нагрузку. Но не стоит забывать, что общественный транспорт является основным местом распространения различных заболеваний, в том числе и COVID-19.