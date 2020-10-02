Затримки трафіку учора призвели до чергового антирекорду заторів. За підрахунками «А+С Україна» збитки від пробок за день склали 17 млн. грн.

Надзвичайно погана організація дорожнього руху у Києві призвела до виникнення величезних заторів. Як показав учорашній досвід – звичайний дощ здатен сильно погіршити ситуацію з трафіком.

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Вчора Київ небезпечно близько підійшов до антирекорду по затримках трафіку в цьому році. Так, середньодобова затримка трафіку вчора була майже 62%. Рекорд, нагадаємо, поки що більше 65%.

Схоже, що цей дощ коштував 17 млн. грн соціально-економічного збитку (якщо порівнювати з середою минулого тижня). Ймовірно, дощ - це фактор ризику для ДТП і їх вчора було приблизно вдвічі більше, ніж позавчора. Про це нам говорять данні Waze: 998 зафіксованих випадків вчора, проти 530 днем раніше.

Звичайно, так бути не повинно. Це просто дощ, а не урагани, смерчі, град або сніговий буран.

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Урбаністи вважають, що водії, які невпевнено (або занадто впевнено) водять під час дощу повинні мати альтернативу у вигляді зручного громадського транспорту, готового без утисків прийняти додаткове навантаження. Але не варто забувати, що громадський транспорт є основним місцем розповсюдження різноманітних захворювань у тому числі і COVID-19.