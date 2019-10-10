Вторую сотню баварское спорткупе разменивает тоже очень быстро.

Во время презентации BMW M8 Competition Coupe для СМИ, ребята из BMW BLOG попросили профессионального заводского пилота Мартина Томчика выполнить серию заездов на ускорение. Результат оказался впечатляющим.

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Во время заездов была включена функция лаунч-контроль. Замеры проводились неофициально, однако цифры от того имеют не меньший вес: 2,88 секунды на ускорение от 0 до 100 км/ч и 9,93 секунды – до 200 км/ч. Такая динамика ставит баварское купе в один ряд с суперкарами. При этом M8 2020 предлагает салон 2+2, имеет меньший ценник и короче список ожидания.

Представлена в начале июня этого года BMW M8 Competition оснащается 4,4-литровым V8 битурбо и 8-позиционным автоматом с полным приводом xDrive. Мощность на колесах – 617 лошадиных сил. При этом версия Competition предлагается в двух типах кузова "Восьмерки" – купе и кабриолет.

Фото: BMW M8 Competition Coupe 2020 / BMW

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