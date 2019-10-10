Другу сотню баварське спорткупе розмінює теж дуже швидко.

Під час презентації BMW M8 Competition Coupe для ЗМІ, хлопці з BMW BLOG попросили професійного заводського пілота Мартіна Томчика виконати серію заїздів на прискорення. Результат виявився вражаючим.

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Під час заїздів була ввімкнена функція лаунч-контроль. Заміри проводились неофіційно, однак цифри від того мають не меншу вагу: 2,88 секунди на прискорення від 0 до 100 км/год і 9,93 секунди – до 200 км/год. Така динаміка ставить баварське купе в один ряд з суперкарами. При цьому M8 2020 пропонує салон 2+2, має менший цінник та коротший список очікування.



Представлена на початку червня цього року BMW M8 Competition оснащується 4,4-літровим V8 бітурбо та 8-позиційним автоматом з повним приводом xDrive. Потужність на колесах – 617 кінських сил. При цьому версія Competition пропонується в обох типах кузову “Вісімки” – купе та кабріолет.

Фото: BMW M8 Competition Coupe 2020 / BMW

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