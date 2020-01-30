Обычно трудно проехать по одним и тем же улицам. Зная это, можно их объехать.

Чтобы узнать, где вечером киевляне простаивают дольше всего, “ЛУН Город” проанализировал скорость автомобилей в Киеве.

Для анализа аналитики взяли данные Uber Movement и OpenStreetMap за февраль 2019 года – этот месяц аналогичен нынешнему периоду. Ведь и ежегодный #післясвят в январе, и март-декабрь 2019 года после перекрытия Шулявского путепровода существенно отличаются от обычной транспортной ситуации в городе.

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Затором считалось снижение скорости автомобилей до 10 км/час. Исследовали вечерний час пик с 18:00 до 19:00, со вторника по четверг, поскольку в понедельник и пятницу транспортная ситуация существенно отличается.

Анализ показал, что наибольшее скопление пробок имеем в центре города. Едва ли не дольше всего приходится скнеть в тянучках на таких участках:

улица Бассейная в сторону Бессарабской площади,

бульвар Тараса Шевченко от Крещатика до Владимирской,

улица Льва Толстого от Тарасовской до Саксаганского,

улица Богдана Хмельницкого от Крещатика до Владимирской,

улица Большая Житомирская от улицы Стрелковой до Михайловской площади,

улицы, прилегающие к Кожемяцкой площади,

улицы, прилегающие к Лукьяновской площади.

Вне центра в вечернее время существенные заторы случались на проспекте Палладина и Кольцевой дороге.

Напомним, что делать, если авто в пробке перегревается.