Обычно трудно проехать по одним и тем же улицам. Зная это, можно их объехать.
Чтобы узнать, где вечером киевляне простаивают дольше всего, “ЛУН Город” проанализировал скорость автомобилей в Киеве.
Для анализа аналитики взяли данные Uber Movement и OpenStreetMap за февраль 2019 года – этот месяц аналогичен нынешнему периоду. Ведь и ежегодный #післясвят в январе, и март-декабрь 2019 года после перекрытия Шулявского путепровода существенно отличаются от обычной транспортной ситуации в городе.
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Затором считалось снижение скорости автомобилей до 10 км/час. Исследовали вечерний час пик с 18:00 до 19:00, со вторника по четверг, поскольку в понедельник и пятницу транспортная ситуация существенно отличается.
Анализ показал, что наибольшее скопление пробок имеем в центре города. Едва ли не дольше всего приходится скнеть в тянучках на таких участках:
- улица Бассейная в сторону Бессарабской площади,
- бульвар Тараса Шевченко от Крещатика до Владимирской,
- улица Льва Толстого от Тарасовской до Саксаганского,
- улица Богдана Хмельницкого от Крещатика до Владимирской,
- улица Большая Житомирская от улицы Стрелковой до Михайловской площади,
- улицы, прилегающие к Кожемяцкой площади,
- улицы, прилегающие к Лукьяновской площади.
Вне центра в вечернее время существенные заторы случались на проспекте Палладина и Кольцевой дороге.