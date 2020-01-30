Обычно трудно проехать по одним и тем же улицам. Зная это, можно их объехать.

Чтобы узнать, где вечером киевляне простаивают дольше всего, “ЛУН Город” проанализировал скорость автомобилей в Киеве.

Для анализа аналитики взяли данные Uber Movement и OpenStreetMap за февраль 2019 года – этот месяц аналогичен нынешнему периоду. Ведь и ежегодный #післясвят в январе, и март-декабрь 2019 года после перекрытия Шулявского путепровода существенно отличаются от обычной транспортной ситуации в городе.

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Затором считалось снижение скорости автомобилей до 10 км/час. Исследовали вечерний час пик с 18:00 до 19:00, со вторника по четверг, поскольку в понедельник и пятницу транспортная ситуация существенно отличается.

Анализ показал, что наибольшее скопление пробок имеем в центре города. Едва ли не дольше всего приходится скнеть в тянучках на таких участках:

  • улица Бассейная в сторону Бессарабской площади,
  • бульвар Тараса Шевченко от Крещатика до Владимирской,
  • улица Льва Толстого от Тарасовской до Саксаганского,
  • улица Богдана Хмельницкого от Крещатика до Владимирской,
  • улица Большая Житомирская от улицы Стрелковой до Михайловской площади,
  • улицы, прилегающие к Кожемяцкой площади,
  • улицы, прилегающие к Лукьяновской площади.

Вне центра в вечернее время существенные заторы случались на проспекте Палладина и Кольцевой дороге.

Напомним, что делать, если авто в пробке перегревается.