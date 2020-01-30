Зазвичай важко проїхати одними і тими ж вулицями. Знаючи це, можна їх об’їхати.
Щоб дізнатися, де ввечері кияни простоюють найдовше, “ЛУН Місто” проаналізував швидкість автомобілів у Києві.
Для аналізу аналітики взяли дані Uber Movement та OpenStreetMap за лютий 2019 року — цей місяць є аналогічним до теперішнього періоду. Адже і щорічний #післясвят у січні, і березень-грудень 2019 року після перекриття Шулявського шляхопроводу суттєво відрізняються від звичайної транспортної ситуації у місті.
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Затором вважалось зниження швидкості автомобілів до 10 км/год. Досліджували вечірню годину пік з 18:00 до 19:00, з вівторка по четвер, бо у понеділок та п'ятницю транспортна ситуація суттєво відрізняється.
Аналіз показав, що найбільше скупчення заторів маємо у центрі міста. Чи не найдовше доводиться скніти в тягнучках на таких ділянках:
- вулиця Басейна в бік Бессарабської площі,
- бульвар Тараса Шевченка від Хрещатика до Володимирської,
- вулиця Льва Толстого від Тарасівської до Саксаганського,
- вулиця Богдана Хмельницького від Хрещатика до Володимирської,
- вулиця Велика Житомирська від вулиці Стрілецької до Михайлівської площі,
- вулиці прилеглі до Кожум'яцької площі,
- вулиці прилеглі до Лук'янівської площі.
Поза центром у вечірній час найсуттєвіші затори траплялися на проспекті Палладіна і Кільцевій дорозі.
Нагадаємо, що робити, якщо авто в заторі перегрівається.