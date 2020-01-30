Зазвичай важко проїхати одними і тими ж вулицями. Знаючи це, можна їх об’їхати.

Щоб дізнатися, де ввечері кияни простоюють найдовше, “ЛУН Місто” проаналізував швидкість автомобілів у Києві.

Для аналізу аналітики взяли дані Uber Movement та OpenStreetMap за лютий 2019 року — цей місяць є аналогічним до теперішнього періоду. Адже і щорічний #післясвят у січні, і березень-грудень 2019 року після перекриття Шулявського шляхопроводу суттєво відрізняються від звичайної транспортної ситуації у місті.

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Затором вважалось зниження швидкості автомобілів до 10 км/год. Досліджували вечірню годину пік з 18:00 до 19:00, з вівторка по четвер, бо у понеділок та п'ятницю транспортна ситуація суттєво відрізняється.

Аналіз показав, що найбільше скупчення заторів маємо у центрі міста. Чи не найдовше доводиться скніти в тягнучках на таких ділянках:

вулиця Басейна в бік Бессарабської площі,

бульвар Тараса Шевченка від Хрещатика до Володимирської,

вулиця Льва Толстого від Тарасівської до Саксаганського,

вулиця Богдана Хмельницького від Хрещатика до Володимирської,

вулиця Велика Житомирська від вулиці Стрілецької до Михайлівської площі,

вулиці прилеглі до Кожум'яцької площі,

вулиці прилеглі до Лук'янівської площі.

Поза центром у вечірній час найсуттєвіші затори траплялися на проспекті Палладіна і Кільцевій дорозі.

Нагадаємо, що робити, якщо авто в заторі перегрівається.