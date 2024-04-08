В июле 1989 года Peugeot представил 605. Модель должна была конкурировать с премиальными BMW E34 и Mercedes W124, но главным ее соперником стал Opel Omega первого поколения. Были у модели и другие достойные конкуренты.

Большой седан Peugeot 605 изначально должен был быть разработан Pininfarina, но появление обновленного Renault 25 заставило Peugeot выпустить свою топовую модель быстрее, чем ожидалось, поэтому компания отказались от сотрудничество с известным кузовным ателье. Однако мы находим небольшой штрих Pininfarina в кузове через боковые линии, очень похожи на Alfa Romeo 164, разработанные итальянской компанией. Кроме того, 605 имеет общую платформу с Citroën XM.

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Вопрос качества

Создатели Peugeot 605 сосредоточились на комфорте и качестве вождения и эксперты это оценили – пресса того времени неоднократно хвалила шасси 605. Однако у Peugeot не заняло много времени, чтобы разрушить эту хорошую репутацию: в первые месяцы 605 испытал серьезные проблемы с надежностью, особенно с точки зрения электрических функций (проблемы, которые также были обнаружены на Citroën XM). Благодаря полному оборудованию (расширенное рулевое управление с изменяемой поддержкой, электроподогрев сидений, управляемая подвеска, OBD и т.д.) 605 устанавливает рекорд длины электрических жгутов и проводки.

Хорошее коммерческое начало большого Peugeot стало штопором, а его производственные дефекты не произвели хорошего впечатления на покупателей на консервативном рынке, где доминировали немцы. В Peugeot попытались исправить ситуацию, но слишком поздно: на 605 приклеился лейбл проблемного автомобиля, который в итоге не очень хорошо продавался. Его отличная платформа, однако, будет применена для 607, который станет его преемником.

В середине 1994 года в серию поступили подушки безопасности, натяжители ремней и защита от боковых ударов. В начале 1995 года Peugeot изменил дизайн передней и задней части 605. Таким образом, автомобиль получил передние фары, которые выглядели большими, и задние фары, которые были темнее.

Какие были комплектации

Самая мощная версия 605 имеет под капотом двигатель V6 с рабочим объемом 3,0 л, 24 клапанами и мощностью 147 кВт (200 л.с.). Двигатель PRV, известный как "европейский V6", разработан в сотрудничестве с Renault и Volvo. Этот двигатель также существует в версии с 12 клапанами и мощностью 167 лошадиных сил. Однако отличительными чертами топ-модели является надпись SV24 на задней части и специальные 16-дюймовые диски. С 1997 года оба двигателя были заменены новым 3.0 V6 с зубчатым ремнем, который развивал 190 л.с.

Peugeot 605 также оснащался 2,1-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом, который производит 80 кВт (109 л.с.) с промежуточным охлаждением, а позже - 2,5-литровым турбодизелем, развивающим 95 кВт (129 л.с.). Другие двигатели включают 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, развивающий 108 кВт (147 л.с.) и атмосферный бензиновый двигатель того же объема, развивающий 89 кВт (121 л.с.).

Что писала пресса в то время

В 1990 году ADAC высоко оценил доступное пространство и функциональный салон, а также шестицилиндровый двигатель 605 SV 3.0, который был достаточно тяговитым и тихим. На то время потребление 12,9 литров бензина на сотню было нормальным.

В 1991 году 605 с 4,0-литровым V8 и мощностью 380 л.с. был лишь прототипом. В том же году Elysée приобрел Peugeot 605, удлиненный и бронированный бретонской компанией Labbé, который позже стал Centigon. 605 Presidential оснащен двигателем V6 мощностью 167 лошадиных сил, имеет высокопрочную стальную броню и окна, изготовлены из смеси пуленепробиваемого стекла и поликарбоната.

Это было отражено в весе: 2500 кг, или на 1000 кг больше, чем стандартная модель 605 V6. Седан в основном используют главы государств, приглашенные во Францию, такие как Михаил Горбачев, Хосни Мубарак и Папа Римский Иоанн Павел II.

В сентябре 1999 года Peugeot 605 был снят с конвейера после того, как было выпущено ровно 254 461 экземпляр. Пришедшая ей на смену модель,, появилась весной 2000 года под названием 607. Сейчас на украинском рынке Peugeot 605 можно приобрести в ценовом диапазоне от 1000 до 3500 долларов.