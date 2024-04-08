У липні 1989 року Peugeot представив 605. Модель мала конкурувати з преміальними BMW E34 та Mercedes W124, але головним її суперником став Opel Omega першого покоління. Були у моделі й інші достойні конкуренти.

Великий седан Peugeot 605 спочатку мав бути розроблений Pininfarina, але поява оновленого Renault 25 змусила Peugeot випустити свою топову модель швидше, ніж очікувалося, тому компанія відмовилися від співпраця з відомим кузовним ательє. Однак ми знаходимо невеликий штрих Pininfarina в кузові через бічні лінії, дуже схожі на Alfa Romeo 164, розроблені італійською компанією. Крім того, 605 має спільну платформу з Citroën XM.

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Питання якості

Творці Peugeot 605 зосередились на комфорті та якості водіння і експерти це оцінили – преса того часу неодноразово хвалила шасі 605. Проте у Peugeot не зайняло багато часу, щоб зруйнувати цю гарну репутацію: у перші місяці 605 зазнав серйозних проблем з надійністю, особливо з точки зору електричних функцій (проблеми, які також були виявлені на Citroën XM). Завдяки повному обладнанню (розширене кермове управління з змінною підтримкою, електропідігрів сидінь, керована підвіска, OBD тощо) 605 встановлює рекорд довжини електричних джгутів і проводки.

Хороший комерційний початок великого Peugeot став штопором, а його виробничі дефекти не справили хорошого враження на покупців на консервативному ринку, де домінували німці. У Peugeot спробували виправити ситуацію, але надто пізно: на 605 приклеївся лейбл проблемного автомобіля, який зрештою не дуже добре продавався. Його відмінна платформа, однак, буде застосована для 607, який стане його наступником.

У середині 1994 року в серію надійшли подушки безпеки, натягувачі ременів і захист від бічних ударів. На початку 1995 року Peugeot змінив дизайн передньої та задньої частини 605. Таким чином, автомобіль отримав передні фари, які виглядали більшими, і задні фари, які були темнішими.

Які були комплектації

Найпотужніша версія 605 має під капотом двигун V6 з робочим об’ємом 3,0 л, 24 клапанами та потужністю 147 кВт (200 к.с.). Двигун PRV, відомий як «європейський V6», розроблений у співпраці з Renault і Volvo. Цей двигун також існує у версії з 12 клапанами і потужністю 167 кінських сил. Проте відмінними рисами топ-моделі є напис SV24 на задній частині та спеціальні 16-дюймові диски. З 1997 року обидва двигуни були замінені новішим 3.0 V6 з зубчатим ременем, який розвивав 190 к.с.

Peugeot 605 також оснащався 2,1-літровим дизельним двигуном з турбонаддувом, який виробляє 80 кВт (109 к.с.) із проміжним охолодженням, а пізніше — 2,5-літровим турбодизелем, що розвиває 95 кВт (129 к.с.). Інші двигуни включають 2,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом, що розвиває 108 кВт (147 к.с.) і атмосферний бензиновий двигун того ж об’єму, що розвиває 89 кВт (121 к.с.).

Що писала преса в той час

У 1990 році ADAC високо оцінив доступний простір і функціональний салон, а також шестициліндровий двигун 605 SV 3.0, який був достатньо тямовитим і тихим. На той час споживання 12,9 літрів бензину на сотню було нормальним.

У 1991 році 605 з 4,0-літровим V8 і потужністю 380 к.с. був лише прототипом. Того ж року Elysée придбав Peugeot 605, подовжений і броньований бретонською компанією Labbé, який пізніше став Centigon. 605 Presidential оснащений двигуном V6 потужністю 167 кінських сил, має високоміцну сталеву броню та вікна, виготовлені із суміші куленепробивного скла та полікарбонату.

Це було відображено у вазі: 2500 кг, або на 1000 кг більше, ніж стандартна модель 605 V6. Седан в основному використовують глави держав, запрошені до Франції, такі як Михайло Горбачов, Хосні Мубарак і Папа Римський Іван Павло II.

У вересні 1999 року Peugeot 605 був знятий з конвеєра після того, як було випущено рівно 254 461 екземпляр. Модель, що прийшла їй на зміну, з'явилася навесні 2000 року під назвою 607. Зараз на українському ринку Peugeot 605 можна придбати в ціновому діапазоні від 1000 до 3500 доларів.