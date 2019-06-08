Честно говоря, сами не ожидали. Ехали на фестиваль ретротехники в Каменец-Подольский, а вдобавок к автомобилям получили богатое портфолио замечательных девушек – как на Парижском автосалоне в его лучшие годы. Не можем не поделиться с вами нескромными достижениями нашего фотокора.

Все-таки если совсем честно, то удивляться красивым девушкам на «Ретрофесте» особенно и не следовало бы. Не зря ведь организаторы заявляют фестиваль как праздник стиля и красоты.

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А что все-таки дороже сердцу настоящего автомобилиста – стиль лучших автомобилей нашей истории или женская красота – ответить не возьмется, пожалуй, никто.

Фестиваль “РетроФест-2019” открылся в пятницу 7 июня парадом ретроавтомобилей, концертом и конкурсом лучших семейных рецептов “Бабушкин рецепт”. В субботу и воскресенье гостей и участников ожидают более активные действа автомобильной направленности.

В частности, III этап Кубка Украины по ралли на исторических автомобилях “От крепости до крепости”,конкурс элеганции экипажей, детское ралли на педальных автомобилях и некоторые другие активности. А кроме того, в программе праздника – показ модных коллекций, конкурсы, мастер-классы, выступления музыкантов.

Рекомендация Авто24

Еще можно успеть в Каменец-Подольский, чтобы насладиться двуединым зрелищем винтажной техники и женской красоты - прошел только первый день “РетроФеста”. Ну а если до Каменца вам все же далековато, выбирайте любой другой ретрослет. Нынешний – далеко не последний в текущем году, а красивых девушек к классическим авто влечет, как магнитом независимо от локации.

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