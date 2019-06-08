Чесно кажучи, самі не очікували. Їхали на фестиваль ретротехніки в Кам'янець-Подільський, а на додачу до автомобілів отримали багате портфоліо чудових дівчат - як на Паризькому автосалоні в його кращі роки. Тепер не можемо не поділитися з вами нескромними досягненнями нашого фотокора.

Все-таки якщо зовсім чесно, то дивуватися красивим дівчатам на "РетроФесті" особливо і не варто було б. Адже не дарма організатори заявляють фестиваль як свято стилю та краси.

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А що все-таки дорожче серцю справжнього автомобіліста - стиль кращих автомобілів нашої історії або жіноча краса - відповісти не візьметься, мабуть, ніхто.

Фестиваль "РетроФест-2019" відкрився в п'ятницю 7 червня парадом ретроавтомобілів, концертом і конкурсом кращих сімейних рецептів "Бабусін рецепт". У суботу та неділю гостей і учасників очікують більш активні дійства автомобільної спрямованості.

Зокрема, III етап Кубка України з ралі на історичних автомобілях "Від фортеці до фортеці", конкурс Елеганції екіпажів, дитяче ралі на педальних автомобілях і деякі інші активності. А крім того, в програмі свята - показ модних колекцій, конкурси, майстер-класи, виступи музикантів.

Рекомендація Авто24

Ще можна встигнути в Кам'янець-Подільський, щоб насолодитися двоєдиним видовищем винтажной техніки і жіночої краси, адже пройшов тільки перший день "РетроФеста". Ну а якщо до Кам'янця вам все ж далеко, вибирайте будь-який інший ретрослет. Нинішній - далеко не останній в поточному році, а красивих дівчат до класичних авто тягне, як магнітом незалежно від локації.

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