Віднедавна на кращих українських ретроевентах з'явилася нова категорія змагань – конкурс елеганції. У рамках фестивалю "РетроФест-2019", який відбудеться 7 – 9 червня у Кам'янці-Подільському, також заплановано це ефектне шоу.

Першими в Україні почали проводити конкурс елеганції організатори фестивалю Leopolis Grand Prix у Львові в рамках визначення кращого автомобіля форуму. Але перш за все, що означає це слово, явно не українського походження? Очевидно, прийшло воно з польського ретроруху – у наших західних сусідів культура шанування історії стоїть на більш високому рівні і в чомусь може служити нам прикладом.

Конкурс елеганції вже кілька років як став обов'язковим елементом ретрозлетів і фестивалів, залучаючи ще більше публіки.

У будь-якому випадку, конкурс елеганції – це презентація ретроавтомобіля в стилі історичної епохи, до якої він відноситься по року випуску. Автомобіль виїжджає на майданчик або подіум, до ведучих, які керують всім дійством, і зупиняється для загального огляду.

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Як правило, машину (або мотоцикл) представляє її екіпаж з двох осіб. Інформація, яку вони повинні донести – історія моделі авто, її характеристики і експлуатаційні особливості – часто буває оформлена у вигляді костюмованого інсценування. Власне, костюми в стилі епохи – практично обов'язковий атрибут презентації, і саме завдяки їм конкурс користується величезною популярністю у глядачів.

Вгадати з костюмом в стилі епохи не так складно, як побудувати презентацію у вигляді інсценованого міні-шоу за участю ретроавтомобіля і його екіпажу.

Слід сказати, що екіпажі автомобілів, які постійно беруть участь у ретрораллі та історичних фестивалях, не повторюються у своїх презентаціях – кожен раз можна спостерігати нові костюми і нові сюжети інсценувань. Звичайно, основну роль тут грає автомобіль (мотоцикл), його модель і рік випуску – навколо техніки будується все оповідання.

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У багатьох випадках конкурс елеганції є одним з етапів ретрораллі, і його результат йде в залік екіпажу при визначенні його місця в таблиці.

Що стосується конкурсу елеганції на фестивалі "РетроФест" в Кам'янці-Подільському, який відбудеться 7 – 9 червня, цього разу свято стилю включає в себе не тільки раллі, конкурс елеганції та виставку на центральній площі старовинного міста.

Неодмінна умова костюмованої презентації – гарний настрій. Наскільки пам'ятає "Авто24" , в Кам'янці-Подільському проблем з цим не буває.

У цьому році весь "РетроФест" пройде під девізом "Велика Авто7-Я", тому в планах організаторів також: парад і шоу ретроавтомобілів, наметове містечко біля Старої фортеці, стилізовані фуд-корти, Art-простір, жива музика…

Рекомендація Авто24

Конкурс елеганції – вдалий винахід ретротусовки, цікавий формат презентації, який дозволяє показати публіці презентований автомобіль максимально повно і натурально, в контексті його "власного" історичного періоду. І відчути не тільки технічну сутність конкретного експоната, але дух всієї епохи, яку він представляє. Адже саме за цим ми і збираємося на історичні фестивалі. Тому, потрапивши до Кам'янця-Подільського на "Ретрофест", не пропустіть найцікавішого.

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