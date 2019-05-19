Цікавий варіант недільного відпочинку придумали організатори фестивалю стилю "РетроФест-2019". Відразу кілька задоволень вони пропонують з'єднати з економією для сімейного бюджету.

Традиційний фестиваль стилю в Кам'янці-Подільському "РетроФест" вже не вперше включає в себе велику "автомобільну" програму. Цього року" РетроФест "пройде під девізом "Велика Авто7-Я". Будуть парад і шоу ретроавтомобілів, ретрораллі, стилізовані фуд-корти, Art-простір, жива музика... Але зараз ми хочемо сказати про кемпінг – наметовий табір на валах фортеці.

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Організатори придумали формат, привабливий для багатьох автомобілістів, в першу чергу – для тих, хто любить подорожувати великою компанією. По-перше, тому що в колі друзів цікавіше і вечірні посиденьки біля вогнища, і романтика наметового побуту тонше, і каша з димком на порядок смачніше.

Організатори "РетроФеста" не перший рік віддають більшу частину своїх майданчиків автомобільній тематиці. І це здорово.

А по-друге, важливе фінансове питання: хто підрахує, скільки цікавих поїздок скасувалося, скільки компаній розпалася із-за того, що ночівля всієї команди в готелі виявилася не по кишені сімейному бюджету? Ночівля автомобілістів в наметовому кемпінгу може вирішити і це питання.

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Кам'янець-Подільський – чудове місто з багатовіковою історією та унікальним ландшафтом приваблює туристів саме по собі, а в поєднанні з "РетроФестом" і поготів.

Табір буде розбитий не просто на галявині, а прямо біля Старої фортеці. Та ще вашими сусідами можуть виявитися гості фестивалю зі своїми ретроавтомобілями. А додайте сюди і світанок над вежами, і відблиски багаття на древніх стінах... І все це – в двох хвилинах ходьби від центру історичного міста! Тому у починання організаторів "РетроФеста-2019" як нам здається, є хороші перспективи.

Рекомендація Авто24

Багато думають, що жити в наметі не завжди комфортно – але в даному випадку мова йде про табір в межах міста з розвиненою туристичною інфраструктурою, якою можна скористатися, навіть базуючись в кемпінгу. Це робить такий варіант відпочинку справді привабливим.

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