Интересный вариант воскресного отдыха придумали организаторы фестиваля стиля "РетроФест-2019". Сразу несколько удовольствий они предлагают соединить с экономией для семейного бюджета.

Традиционный фестиваль стиля в Каменце-Подольском “РетроФест” уже не в первый раз включает в себя обширную “автомобильную” программу. В этом году “РетроФест” пройдет под девизом “Большая Авто7-Я”. Будут парад и шоу ретроавтомобилей, ретроралли, стилизованные фуд-корты, Art-пространство, живая музыка… Но сейчас мы хотим сказать о кемпинге – палаточном лагере на валах крепости.

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Организаторы придумали формат, привлекательный для многих автомобилистов, в первую очередь – для тех, кто любит путешествовать большой компанией. Во-первых, потому что в кругу друзей интереснее и вечерние посиделки у костра, и романтика палаточного быта тоньше, и каша с дымком на порядок вкуснее.

Организаторы “РетроФеста” не первый год отдают большую часть своих площадок автомобильной тематике. И это здорово.

А во-вторых, немаловажный финансовый вопрос: кто подсчитает, сколько интереснейших поездок отменилось, сколько компаний распалось из-за того, что ночлег всей команды в отеле оказался не по карману семейному бюджету? Ночевка автомобилистов в палаточном кемпинге может решить и этот вопрос.

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Каменец-Подольский – замечательный город с многовековой историей и уникальным ландшафтом привлекает туристов сам по себе, а уж в сочетании с “РетроФестом” и подавно.

При том ведь и лагерь будет разбит не просто на полянке, а прямо около Старой крепости. Да еще вашими соседями могут оказаться гости фестиваля со своими ретроавтомобилями. А добавьте сюда и рассвет над башнями, и отблески костра на древних стенах... И все это – в двух минутах ходьбы от ццентра исторического города! Поэтому у начинания устроителей “РетроФеста-2019” как нам кажется, есть хорошие перспективы.

Рекомендация Авто24

Многим знакомо, что жить в палатке не всегда комфортно – но в данном случае речь идет о лагере в пределах города с развитой туристической инфраструктурой, которой можно воспользоваться, даже базируясь в кемпинге. Это делает такой вариант отдыха в самом деле привлекательным.

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