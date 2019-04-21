Четвертый международный фестиваль стиля "РетроФест-2019" пройдет в Каменец-Подольском в начале лета, и все дни праздника будут заполнены в числе прочего автомобильными событиями. Журналисты Авто24 уже забронировали отель на 7 – 9 июня.

“Большая Авто7-Я” – под таким девизом пройдет в этом году “РетроФест” - фестиваль стиля и изысканного вкуса. Парад и шоу ретротехники, стилизованные фуд-корты, Art-пространство, атмосферная живая музыка, тематические мастер-классы, палаточный лагерь на валах крепости, концертная программа и соревнования для всех желающих – это только основные пункты праздника.

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В этом году организаторы делают особый упор на семейный формат фестиваля, под него подстраивается и программа праздника, и форма подачи всех событий. Гостей ждут конкурсы на ретроподиуме “Моя семья” и “Стильная кукла”, фотоконкурс и подиум для четвероногих членов семьи “Мой стильный друг”, Retro Kids Show, ралли на детских автомобильчиках, семейный Грай-Land и даже литературный вечер.

Показать сплоченность всей семьи и широту ее души можно будет на самом масштабном семейном ужине и в конкурсе художественной самодеятельности. Для самой энергичной части тусовки подготовлен традиционный пункт программы “Эволюция ди-джеинга”.

Автотема на “РетроФесте-2019”

Что касается автомобильной составляющей фестиваля, то “РетроФест” как обычно собирает выразительную коллекцию ретроавтомбилей со всего юго-западного региона Украины, хотя прошлые годы подтягивались отдельные яркие экземпляры из других регионов – Киева, Днепра, Александрии, Кишинева. Помимо выставки на главной площадке фестиваля – площади Армянский Рынок Каменец-Подольского – участников и зрителей ждут конкурс элеганции экипажей и традиционное ралли “От крепости до крепости”.

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В этот раз гонка на ретромашинах пройдет по маршруту “Каменец – Хотин”. Как и в минувшем году, ралли “От крепости до крепости” будет частью соревнований за Кубок Украины по ралли на классических автомобилях. Это будет третий этап Кубка, проводимый под эгидой Автомобильной федерации Украины (FAU) в лице ее Комиссии по историческим транспортным средствам (КИТС).

Все автомобили на “РетроФесте” – на ходу, и как правило прибывают в Каменец-Подольский без помощи автовоза.

Интересно, что приехавшие на фестиваль автомобилисты в этот раз получат возможность остановиться в палаточном кемпинге около крепости, и для многих участников это будет удобнее иных вариантов поселения. Тем более, что рядом смогут “заночевать” как современные, так и винтажные машины, и общение их экипажей будет совершенно неформальным.

Ретротехника в движении на старинных улочках – в Украине немного мест, где можно такое увидеть.

И еще один бонус

Чем еще хорош каменецкий “РетроФест”, так это своей многоплановостью. Кроме насыщенного автомобильного “фона” и богатой палитры праздничной программы тут есть сам город – Каменец-Подольский с его многовековой историей, неповторимой архитектурой, старинной планировкой и живописным каньоном чуть ли не в самом центре. Поэтому побывать здесь 7 – 9 июня, в дни проведения “Ретрофеста-2019” настоятельно рекомендуется не только горячим поклонникам ретротехники, но и всем, кто уважает историю своей страны.

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