Четвертий міжнародний фестиваль стилю "Ретрофест-2019" пройде в Кам'янець-Подільському на початку літа, і всі дні свята будуть заповнені в числі іншого автомобільними подіями. Журналісти Авто24 вже забронювали готель на 7 - 9 червня.

"Велика Авто7'Я" – під таким девізом пройде в цьому році "Ретрофест" – фестиваль стилю і вишуканого смаку. Парад і шоу ретротехніки, стилізовані фуд-корти, Art-простір, атмосферна жива музика, тематичні майстер-класи, наметовий табір на валах фортеці, концертна програма та змагання для всіх бажаючих – це тільки основні пункти свята.

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Цього року організатори роблять особливий наголос на сімейний формат фестивалю, під нього підлаштовується і програма свята, і форма подачі всіх подій. На гостей чекають конкурси на ретроподіумі "Моя сім'я" і "Стильна лялька", фотоконкурс і подіум для чотириногих членів сім'ї "Мій стильний друг", Retro Kids Show, ралі на дитячих автомобільчиках, сімейний Грай-Land і навіть літературний вечір.

Показати згуртованість всієї родини і широту її душі можна буде на наймасштабнішому сімейному вечері і в конкурсі художньої самодіяльності. Для найбільш енергійної частини тусовки підготовлений традиційний пункт програми "Еволюція діджеїнгу".

Автотема на "Ретрофесті-2019"

Що стосується автомобільної складової фестивалю, то "Ретрофест" як завжди збирає виразну колекцію ретроавтомбілей з усього південно-західного регіону України, хоча минулі роки підтягувалися окремі яскраві екземпляри і з інших регіонів – Києва, Дніпра, Олександрії, Кишинева. Крім виставки на головному майданчику фестивалю – площі Вірменський Ринок Кам'янець-Подільського – учасників і глядачів чекають конкурс Елеганції екіпажів і традиційне ралі "Від фортеці до фортеці".

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Цього разу гонка на ретромашинах пройде за маршрутом "Кам'янець – Хотин". Як і в минулому році, ралі "Від фортеці до фортеці" буде частиною змагань за Кубок України з ралі на класичних автомобілях. Це буде третій етап Кубка, що проводиться під егідою Автомобільної федерації України (FAU) в особі її Комісії по історичним транспортним засобам (КІТС).

Всі автомобілі на "Ретрофесті" – на ходу, і як правило прибувають в Кам'янець-Подільський без допомоги автовозів.

Цікаво, що автомобілісти, які приїхали на фестиваль, цього разу отримають можливість зупинитися в наметовому кемпінгу біля фортеці, і для багатьох учасників це буде зручніше інших варіантів поселення. Тим більше, що поруч зможуть "заночувати" як сучасні, так і вінтажні машини, і спілкування їх екіпажів буде абсолютно неформальним.

Ретротехніка в русі на старовинних вуличках – в Україні небагато місць, де можна таке побачити.

І ще один бонус

Чим ще хороший кам'янецький "Ретрофест", так це своєю багатоплановістю. Крім насиченого автомобільного "фону" і багатої палітри святкової програми тут є саме місто – Кам'янець-Подільський з його багатовіковою історією, неповторною архітектурою, старовинним плануванням і живописним каньйоном мало не в самому центрі. Тому побувати тут 7 – 9 червня, в дні проведення "Ретрофеста-2019" рекомендується не лише гарячим шанувальникам ретротехніки, але і всім, хто поважає історію своєї країни.

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