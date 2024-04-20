Во Львовской области введен в строй капитально отремонтированный мост через реку Рата на дороге, соединяющей регион с Волынью.

Отныне автомобильное сообщение между двумя областями будет иметь не только полноценную, но и безопасную логистику, поскольку построенный еще в 1960 году мост был в аварийном состоянии и в любой момент мог обвалиться.

Автомагистраль Р-15 соединяет в северо-западном регионе Украины крупнейшие города, среди которых Ковель, Владимир-Волынский, Червоноград, Жовква. Этим путем доставляются важные для государства и людей грузы, осуществляются пассажирские перевозки.

Читайте также На Львовщине сделали один путепровод, перекрыли другой: схемы объезда

Как сообщил на своей странице Facebook председатель Червоноградской районной государственной администрации Андрей Дяченко, движение по мостовому переходу через реку Рата в городе Великие Мосты в полном объеме восстановлено для грузового и легкового автомобильного транспорта. Однако "работы еще не завершены, согласно проекту строительства мостового перехода подрядная организация ООО "ДРОГ-БУД" должна выполнить работы по обустройству освещения, нанесение дорожной разметки, установки дорожных знаков и т.д.".

Этот мост имеет длину более 62 метров. Работы начались в сентябре 2023 года. Ремонт за счет государственного бюджета выполняет упоминавшаяся в цитате подрядная организация.

Работы по улучшению транспортного сообщения в регионе будут продолжаться. Недавно Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области объявила тендер на капитальный ремонт мостового перехода через реку Опир, что на автомобильной дороге Сколе – Славское.