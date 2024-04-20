У Львівській області став до ладу капітально відремонтований міст через річку Рата на дорозі, що з’єднує регіон з Волинню.

Відтепер автомобільне сполучення між двома областями матиме не тільки повноцінну, але й безпечну логістику, оскільки збудований ще у 1960 році міст був в аварійному стані й будь-якої миті міг обвалитися.

Автомагістраль Р-15 сполучає в північно-західному регіоні України найбільші міста, з-поміж яких Ковель, Володимир-Волинський, Червоноград, Жовква. Цим шляхом доставляються важливі для держави та людей вантажі, здійснюються пасажирські перевезення.

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Як повідомив на своїй сторінці Facebook голова Червоноградської районної державної адміністрації Андрій Дяченко, рух по мостовому переходу через річку Рата в місті Великі Мости в повному обсязі відновлено для вантажного та легкового автомобільного транспорту. Однак "роботи ще не завершені, відповідно до проєкту будівництва мостового переходу підрядна організація ТзОВ "ДРОГ-БУД" має виконати роботи з облаштування освітлення, нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків тощо".

Цей міст має довжину понад 62 метри. Роботи розпочалися у вересні 2023 року. Ремонт коштом державного бюджету виконує згадувана в цитаті підрядна організація.

Роботи з покращення транспортного сполучення в регіоні будуть продовжуватися. Нещодавно Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області оголосила тендер на капітальний ремонт мостового переходу через річку Опір, що на автомобільній дорозі Сколе – Славське.