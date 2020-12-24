В ноябре производство автомобилей в Великобритании сократилось на 1,4% (год к году) – до 106,243 тыс., свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Снижение производства автомобилей объясняется, в частности, резким падением внутреннего спроса на фоне введения в стране нового локдауна из-за паники вокруг COVID-19 и “последующими экономическими и политическими потрясениями”. Для внутреннего рынка в прошлом месяце было выпущено 15,646 тыс. машин (сокращение на 10,4% в годовом выражении), на экспорт – 90,597 тыс. (рост на 0,3%).

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Более 85% автомобилей, выпущенных в Великобритании в ноябре, были отправлены на экспорт. В январе-ноябре производство автомобилей в стране упало на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 849,246 тыс. Таким образом, Британия недовыпустила в сравнении с прошлым годом свыше 380,8 тыс. машин стоимостью около 10,5 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении SMMT.

За одиннадцать месяцев этого года для внутреннего рынка было выпущено 155,045 тыс. машин (падение на 34,3% в годовом выражении), на экспорт – 694,201 тыс. (спад на 30,2%). Согласно прогнозу SMMT, в 2020 году в Великобритании будет произведено менее 1 млн автомобилей впервые с 2009 года.