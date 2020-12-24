У листопаді виробництво автомобілів у Великобританії скоротилося на 1,4% (рік до року) – до 106,243 тис., свідчать дані британського Товариства виробників і продавців автомобілів (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Зниження виробництва автомобілів пояснюється, зокрема, різким падінням внутрішнього попиту на тлі введення в країні нового локдауну через паніку навколо COVID-19 і “подальшими економічними і політичними потрясіннями”. Для внутрішнього ринку в минулому місяці було випущено 15,646 тис. машин (скорочення на 10,4% в річному вираженні), на експорт – 90,597 тис. (зростання на 0,3%).

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Більше 85% автомобілів, випущених в Великобританії в листопаді, були відправлені на експорт. У січні-листопаді виробництво автомобілів в країні впало на 31% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 849,246 тис. Таким чином, Британія недовипустила в порівнянні з минулим роком понад 380,8 тис. машин вартістю близько 10,5 млрд фунтів стерлінгів, йдеться в повідомленні SMMT.

За одинадцять місяців цього року для внутрішнього ринку було випущено 155,045 тис. машин (падіння на 34,3% в річному вираженні), на експорт – 694,201 тис. (спад на 30,2%). Згідно з прогнозом SMMT, в 2020 році у Великобританії буде вироблено менше 1 млн автомобілів вперше з 2009 року.