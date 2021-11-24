Киевская площадь Победы является важным и чрезвычайно загруженным транспортным узлом. Построение многоуровневой развязки здесь выглядит вполне логичным и даже необходимым, но городские власти предлагают проект реконструкции со светофорами, велодорожками, "островками безопасности" и наземными пешеходными переходами.

"Киевляне могут предоставлять свои предложения по реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры на площади Победы до 3 декабря текущего года. Собирает предложения Центр организации дорожного движения", – сообщает официальный сайт КГГА.

Читайте также: В Киеве реорганизуют движение на площади Победы: ремонт продлится до 2024 года

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, необходимо исключить случаи дорожно-транспортных происшествий, повысить безопасность пешеходов и велосипедистов, а также улучшить эффективность и надежность городского транспорта в целом.

"Необходимо ликвидировать самые опасные места концентрации ДТП и повышать безопасность на перекрестках. Нужно модернизировать светофоры с добавлением фаз для пешеходов, а также обустраивать островки безопасности и другие места защиты пешеходов. Параллельно важно выделять велосипедные полосы, пешеходные дорожки и устранять преграды на автодорогах. Город должен быть безопасным для всех участников дорожно-транспортного движения", – отметил Владимир Бондаренко.

Заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета добавил, что реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры на площади Победы запланирована в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.