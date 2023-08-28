В комплекте также идут указатели поворотов и их переключатель на руле.

Американский стартап Unit 1 представил новую систему освещения шлема под названием Aura. Он состоит из шлема, оснащенного интегрированными фарами и задними фонарями, а также беспроводным переключателем указателей поворотов, устанавливаемых на руле.

Фонари системы Aura состоят из встроенных светодиодов, которые выдают 400 (фонари шлема), 200 (фары велосипеда) и 120 (задние фонари велосипеда) люмен, а специальная программа на смартфоне используется для установки режимов мигания, проверки уровня заряда аккумулятора.

Кстати говоря представлен наиболее технологичный мотошлем современности

Нажатие стрелки влево или вправо на пульте ДУ активирует и шлем, и поворотники на велосипеде. Переключением влево-вправо активируется направление мигания светодиодов, а благодаря встроенному акселерометру стоп-сигнал загорается при торможении, также все светодиоды начинают мигать быстрее и ярче, когда велосипедист останавливается.

Шлем оснащен тремя сменными козырьками с магнитным креплением (солнцезащитный козырек, а также прозрачное и тонированное стекло), быстросъемной магнитной пряжкой, системой защиты от ударов MIPS и датчиком движения, запускающим программу для отправки текста SOS в случае падения с велосипеда.

Любой фонарь можно использовать в качестве фары или задних фонарей, поскольку они автоматически светятся белым или красным цветом в зависимости от того, куда именно они прикреплены.

Время автономной работы зависит от режима: если шлем постоянно светится, то три часа и 30 часов в режиме ожидания. Водонепроницаемость IP67, то есть, они могут выдерживать погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут.

Система Aura Unit 1 продается на платформе краудфандинга по подписке в 249 долларов США (доставка – ноябрь этого года), а затем розничная цена составит 420 долларов США.