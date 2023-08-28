В комплекті також йдуть перемикачі показчиків поворотів, які встановлюються на кермі.

Американський стартап Unit 1 представив нову систему освітлення шолома під назвою Aura. Він складається з шолома, оснащеного інтегрованими фарами та задніми ліхтарями, а також бездротовим перемикачем покажчиків поворотів, що встановлюються на кермі.

Ліхтарі системи Aura складаються з вбудованих світлодіодів, які видають 400 (ліхтарі шолома), 200 (фари велосипеда) і 120 (задні ліхтарі велосипеда) люмен, а спеціальна програма на смартфоні використовується для встановлення режимів миготіння, перевірки рівня заряду акумулятора тощо…

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Натискання стрілки вліво або вправо на пульті дистанційного керування активує і шолом, і поворотники на велосипеді. Перемиканням вліво-вправо активуються напрямок миготіння світлодіодів, а завдяки вбудованому акселерометру стоп-сигнал загоряється при гальмуванні, також всі світлодіоди починають блимати швидше та яскравіше, коли велосипедист зупиняється.

Шолом оснащено трьома змінними козирками з магнітним кріпленням (сонцезахисний козирок, а також прозоре та тоноване скло), швидкознімною магнітною пряжкою, системою захисту від ударів MIPS і датчиком руху, який запускає програму для надсилання тексту SOS у випадку падіння з велосипеду.

Будь-який ліхтар можна використовувати як фару або задні ліхтарі, оскільки вони автоматично світяться білим чи червоним кольором в залежності від того, куди саме вони прикріплені.

Час автономної роботи залежить від режиму: якщо шолом постійно світиться, то три години, і 30 годин в режимі очікування. Водонепроникність IP67, тобто вони можуть витримувати занурення на глибину 1 метр протягом 30 хвилин.

Система Aura Unit 1 продається на платформі краудфандингу за передплатою у 249 доларів США (доставка – листопад цього року), а потім роздрібна ціна становитиме 420 доларів США.