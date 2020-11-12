Кабинет министров Украины разрешил велосипедистам ездить по полосе для маршрутных транспортных средств. Так, считают, что такое движение более безопасно для велосипедистов.

Информацию об этом опубликовал в своем телеграмм канале нардеп Алексей Гончаренко.

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Стоит отметить, что и до этого велосипедисты ездили по полосам общественного транспорта или тротуарам. Ведь подавляющее большинство из них не имеют при себе документов, и полиция почти никогда не штрафует велосипедистов.

В правительстве также считают, что такие изменения развивают велосипедную инфраструктуру и уменьшают травматизм среди велосипедистов. Это объясняют тем, что общественный транспорт движется со скоростью в среднем 20 км/ч, при этом обычные машины — 50 км/ч.