Кабінет міністрів України дозволить велосипедистам їздити смугою для маршрутних транспортних засобів. Так, вважають, що такий рух більш безпечний для велосипедистів.

Інформацію про це опублікував у своєму телеграм каналі нардеп Олексій Гончаренко.

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Варто зазначити, що і до цього велосипедисти їздили смугами громадського транспорту або тротуарами. Адже переважна більшість з них не мають при собі документів і поліція майже ніколи не штрафує велосипедистів.

В уряді вважають, що такі зміни розвивають велосипедну інфраструктуру та зменшують травматизм серед велосипедистів. Це пояснюють тим, що громадський транспорт рухається зі швидкістю в середньому 20 км/год, натомість звичайні автівки — 50 км/год.