С 1 сентября Венгрия повысила размер штрафов за нарушение ПДД. В среднем за каждое зафиксированное игнорирование ПДД штраф увеличивается на треть.

Акцент делается на повышение безопасности водителями всех видов транспорта, начиная от частного до коммерческого в сегменте грузовых и пассажирских перевозок. Особенно детально расписана тарифная сетка штрафов за превышение скорости, самое распространенное нарушение на дорогах страны.

Превышение фиксируется за каждые 10 километров сверх установленной скорости, чем больше скорость, тем больше санкции. Следовательно, минимальный штраф за превышение – 100 евро, что по курсу на 1 сентября составляет 4019 грн. Максимальный размер за превышение скорости – под 1000 евро, то есть 40195 грн.

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Цифры в официальном правительственном документе указаны в местной валюте – форинтах. Для облегчения восприятия сумм редакция Авто24 перевела эти показатели в более понятные нашим водителям валюты. Если сказать, что за проезд на красный свет взимается штраф в размере 65 000 форинтов, то от такой суммы у украинца может произойти сердечный приступ, а если скажем, что это всего 170 евро, то есть 6 832 грн, то показатель не так травмирует психику .

Самый распространенный штраф в Венгрии за превышение скорости – хорошие дороги и мощные двигатели так и подталкивают нажать на педаль газа. Фото: cdn.vg.hu

А вот водителям коммерческого транспорта, осуществляющими грузовые перевозки, в Венгрии с 1 сентября следует быть не просто осмотрительными, а очень аккуратными не только в соблюдении ПДД, но и в условиях перевозки грузов, пассажиров, сроков отдыха или проведенного за рулем времени.

За перевозку пассажиров или грузов без лицензии на водителя налагается штраф в 2 000 и более евро, что составляет 80 436 грн. Если автомобиль не оборудован тахографом, то такая поездка обойдется в 2 600 евро, то есть где-то в пределах 104 587 грн.

Кстати, по поводу тахографа и его использования Венгрия ввела достаточно суровые наказания. Скажем, штрафы выпишут за использование более одной карты водителя (1 350 евро / 54 317 грн), фальшивой карты водителя (2 000 евро / 80 436 грн), за вождение без карты водителя (2 600 евро / 104 587 грн.).

За подтасовки с тахографом наказывают не просто ощутимо, а очень-очень ощутимо. Фото: etransport.si

Если весовой контроль обнаружит, что фура перегружена, то в зависимости от разницы между разрешенной и фактической массой может быть наложен штраф от 170 до 1 700 евро, то есть 6 838 – 68 386 грн.

Таким образом, каждый украинский водитель, как и польский, финский или турецкий, перед въездом в Венгрию должен произвести ревизию в собственном кошельке и на банковской карте и уже в соответствии с этим выбирать режим езды, условия работы за рулем и т.д. Но лучше ехать так, как подсказывают дорожные знаки, разметка и прописано в ПДД. В этом случае вы законно не будете спонсором венгерского бюджета.