З 1 вересня Угорщина підвищила розмір штрафів за порушення правил дорожнього руху. В середньому за кожне зафіксоване ігнорування ПДР штрафи збільшуються на третину.

Акцент робиться на підвищення безпеки водіями усіх видів транспорту, починаючи від приватного до комерційного в сегменті вантажних та пасажирських перевезень. Особливо детально розписана тарифна сітка штрафів за перевищення швидкості, найчастіше порушення на дорогах країни.

Перевищення фіксується за кожні 10 кілометрів понад встановлену швидкість, чим більша швидкість, тим більші санкції. Отже, мінімальний штраф за перевищення – 100 євро, що за курсом на 1 вересня становить 4 019 грн. Максимальний розмір за перевищення швидкості – під 1 000 євро, тобто 40 195 грн.

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Цифри в офіційному урядовому документі вказано у місцевій валюті – форинтах. Для полегшення сприйняття сум редакція Авто24 перевела ті показники у більш зрозумілі нашим водіям валюти. Якщо сказати, що за проїзд на червоне світло стягується штраф у розмірі 65 000 форинтів, то від такої суми в українця може статися серцевий напад, а якщо скажемо, що це лише 170 євро, тобто 6 832 грн, то тут показник не так травмуватиме психіку.

Найпоширеніший штраф в Угорщині за перевищення швидкості – гарні дороги і потужні двигуни так і підштовхують натиснути на педаль газу. Фото: cdn.vg.hu

А ось водіям комерційного транспорту, котрі здійснюють вантажні перевезення, в Угорщині з 1 вересня слід бути не просто обачними, а дуже акуратними не тільки у дотриманні ПДР, але й умов перевезення вантажів, пасажирів, термінів відпочинку чи проведеного за кермом часу.

Отож, за перевезення пасажирів або вантажів без ліцензії на водія накладається штраф у 2 000 і більше євро, що становить 80 436 грн. Якщо автомобіль не обладнаний тахографом, то така поїздка обійдеться 2 600 євро, тобто десь в межах 104 587 грн.

До речі, з приводу тахографа та його використання Угорщина ввела доволі сурові покарання. Скажімо, штрафи випишуть за використання більше однієї картки водія (1 350 євро / 54 317 грн), фальшивої картки водія (2 000 євро / 80 436 грн), за водіння без картки водія (2 600 євро /104 587 грн.).

За підтасовки з тахографом карають не просто відчутно, а дуже-дуже відчутно. Фото: etransport.si

Якщо ваговий контроль виявить, що фура перевантажена, то тут у залежності від різниці між дозволеною і фактичною вагою може бути накладено штраф від 170 до 1 700 євро, тобто 6 838 – 68 386 грн.

Таким чином, кожен український водій, як і польський, фінський чи турецький, перед в’їздом в Угорщину має зробити ревізію у власному гаманці та на банківський картці і вже відповідно до цього вибирати режим їзди, умови праці за кермом тощо. Але краще все-таки їхати так, як підказують дорожні знаки, розмітка та прописано в ПДР. У такому разі ви законно не будете спонсором угорського бюджету.