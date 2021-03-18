Первый тизер проекта очень напоминает Jaguar C-X75, созданный Иеном Каллумом – он же выступает дизайнером для Kincsem Hyper-GT.

На нашем радаре появился очередной автомобильный стартап – Bak Motors. Первым автомобилем компании должен стать гибридный спорткар Kincsem Hyper-GT, а вслед за ним в 2022 году должен появиться премиум-внедорожник Helvetia.

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Bak Motors де-юре является шведско-британской компанией, основанной в 2018 году венгерским бизнесменом Тибором Баком, а также Стефаном Пеллером и Аттилой Караши. Бренд Kincsem объявил о начале работ над своим первым автомобилем – супергибридом Hyper-GT. За внешность автомобиля отвечает Иен Каллум, бывший шеф-дизайнер Jaguar.

Kincsem в переводе с венгерского означает "мое сокровище", произносится, как "Кинчем", а еще это имя непобедимого чистокровного скакуна, который выиграл 54 гонки из 54, что является национальной иконой и считается одним из лучших скаковых лошадей 19 века.

Kincsem будет гибридной установкой последовательного типа: четыре электромотора будут приводить в движение колеса машины, а компактный атмосферный мотор мощностью около 300 лошадиных сил будет работать в качестве генератора электроэнергии.

Размерами и пропорциями супергибрид будет сравним с Jaguar C-X75 (проект свернули в 2012 году), однако дословных повторений во внешности Иен Кэллум хочет избежать. Полноразмерный макет Kincsem будет готов к осени. Ходовой экземпляр планируют показать в следующем году на Фестивале скорости в Гудвуде.

Как отмечалось выше, в Bak Motors уже есть планы и на следующую модель. "Bak Motors планирует использовать новейшие передовые технологии Kincsem в сегменте внедорожников премиум-класса", – сообщает сайт компании. Это будет роскошный внедорожник Helvetia, который представят в 2022 году. Он разделит силовую установку с Kincsem, а на рынке должен появиться в 2025 году.

Фото: концепт Jaguar C-X75 / Jaguar