Перший тізер проекту дуже нагадує Jaguar C-X75, створений Ієном Каллумом – він же виступає дизайнером для Kincsem Hyper-GT.

На нашому радарі з’явився черговий автомобільний стартап – Bak Motors. Першим автомобілем компанії має стати гібридний спорткар Kincsem Hyper-GT, а слідом за ним, у 2022 році повинен з’явитись преміум-позашляховик Helvetia.

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Bak Motors де-юре є шведсько-британською компанією, заснованою в 2018 році угорським бізнесменом Тібор Баком, а також Стефаном Пеллером і Аттілою Караші. Бренд Kincsem оголосив про початок робіт над своїм першим автомобілем – супергібрідом Hyper-GT. За зовнішність автомобіля відповідає Ієн Каллум, колишній шеф-дизайнер Jaguar.

Kincsem у перекладі з угорської означає “мій скарб”, вимовляється, як “Кінчем”, а ще це ім’я непереможного чистокровного скакуна, який виграв 54 гонки з 54, що є національною іконою і вважається одним з найкращих скакових коней 19 століття.

Kincsem матиме гібридну установку послідовного типу: чотири електромотори приводитимуть у рух колеса машини, а компактний атмосферний мотор потужністю близько 300 кінських сил працюватиме у якості генератора електроенергії.

Розмірами і пропорціями супергібрід буде порівнянний з Jaguar C-X75 (проект згорнули у 2012 році), однак дослівних повторень в зовнішності Ієн Келлум хоче уникнути. Повнорозмірний макет Kincsem буде готовий до осені. Ходовий екземпляр планують показати наступного року на Фестивалі швидкості в Гудвуді.

Як зазначалось вище, у Bak Motors вже є плани й на наступну модель. “Bak Motors планує використовувати новітні передові технології Kincsem у сегменті позашляховиків преміум-класу”, – повідомляє сайт компанії. Це буде розкішний позашляховик Helvetia, який представлять у 2022 році. Він розділить силову установку з Kincsem, а на ринку повинен з’явитись у 2025 році.

Фото: концепт Jaguar C-X75 / Jaguar