Речь идет о новом механизме продажи подержанных автомобилей субъектами хозяйствования. Инициатива депутатов направлена на увеличение поступлений в бюджет.

ВРУ уже приняла за основу законопроект №9083, который предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами. Чтобы он приобрел статус закона, документу нужно пройти профильный комитет и еще раз – парламент.

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"Рынок подержанных авто до войны составлял 1,7 млн авто в год. В 23 году 780 тысяч. В этом году ожидаем 1,5 млн. И только 2,5% от этого продаются в белую. От продажи автомобиля в белую государство получает в среднем 19,8 тыс.грн. От продажи в черную – 0", – пишет автор проекта Даниил Гетманцев.

Сейчас сделки купли-продажи, в подавляющем большинстве случаев, оформляются между физическими лицами. Это позволяет гражданам избежать лишнего налогообложения. Впрочем, для работы комиссионных площадок возникают некоторые сложности – предпринимателям, которые занимаются перепродажей подержанных авто не выгодно регистрировать их на себя по действующему законодательству.

"Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи - станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, через которые бюджет недополучает налоги", – считает нардеп.

Таким образом авторы законопроекта хотят упростить процедуру регистрации подержанных автомобилей и создать новую базу для налогообложения. Если же перепродажа подержанных автомобилей через субъекты хозяйствования будет облагаться налогом, это непременно скажется на ценах.