Мова йде про новий механізм продажу вживаних автомобілів суб’єктами господарювання. Ініціатива депутатів направлена на збільшення надходжень до бюджету.

ВРУ вже прийняла за основу законопроект №9083, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами. Щоб він набув статус закону, документу потрібно пройти профільний комітет та ще раз “пройти” парламент.

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«Ринок вживаних авто до війни складав 1,7 млн авто на рік. У 23 році 780 тисяч. Цього року очікуємо 1,5 млн. І тільки 2,5% від цього продаються в білу. Від продажу автівки в білу держава отримує в середньому 19,8 тис.грн. Від продажу в чорну – 0», – пише автор проекту Данило Гетманцев.

Зараз угоди купівлі продажу, у переважній більшості випадків, оформлюються між фізичними особами. Це дозволяє громадянам уникнути зайвого оподаткування. Втім, для роботи комісійних майданчиків виникають деякі складнощі – підприємцям, які займаються перепродажем вживаних авто не вигідно реєструвати їх на себе за чинним законодавством.

«Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки», – вважає нардеп.

Таким чином, автори законопроекту бажають спростити процедуру реєстрації вживаних автомобілів та створити нову базу для оподаткування. Якщо ж перепродаж вживаних автомобілів через суб’єкти господарювання буде обкладатись податком, це неодмінно позначиться на цінах.