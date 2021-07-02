Политики прониклись самокатами, сигвеями и гироскутерами и решили включить их в единую транспортную систему Украины.

Депутаты объясняют, что включение в транспортную систему Украины гиророликов и моноциклов будет способствовать улучшению качества атмосферного воздуха.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5479 от 11.05.2021 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно включения персонального транспорта в единую транспортную системы Украины и повышения уровня безопасности дорожного движения".

Законопроектом предлагается:

1) внести изменения в Закон Украины "О дорожном движении", дополнив полномочия Кабинета министров Украины вопросами по развитию и безопасности дорожного движения для пользователей персонального транспорта (в частности, велосипедов, электровелосипедов, самокатов, электросамокатов, сигвеев, гиробордов, самобалансирующих электрических одноколесных велосипедов (моноколес), электроскутеров, гироскутеров, электроскейтов моноциклов, гиророликов и т.п.);

2) внести изменения в Закон Украины "О транспорте", включив в единую транспортную систему Украины также персональный транспорт, а также возложив на центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, полномочия по:

– ведении учета и осуществлении анализа причин аварий, дорожно-транспортных происшествий на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном и персональном транспорте;

– разработке профилактических мероприятий по предотвращению возникновения катастроф, аварий, дорожно-транспортных происшествий на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном и персональном транспорте и контроль их выполнения;

– проведении технического расследования дорожно-транспортных происшествий, катастроф, аварий, событий на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном и персональном транспорте.

Необходимость изменений авторы законопроекта объясняют тем, что до сих пор персональный транспорт не признано неотъемлемой частью транспортной системы Украины в соответствии со статьей 21 Закона Украины "О транспорте" и, самое главное, вопрос безопасности велосипедистов и других пользователей персонального транспорта и организация движения велосипедного и других видов персонального транспорта не отнесены к полномочиям ни одного центрального органа исполнительной власти.

Принятие проекта Закона, по их мнению, позволит:

- признать на законодательном уровне факт наличия на дорогах, тротуарах и велосипедных дорожках городов Украины и ежедневного роста новой группы транспорта – так называемого "персонального транспорта",

- уполномочить соответствующие органы государственной власти на дальнейшее урегулирование вопросов безопасности пользователей персонального транспорта, определение их прав и обязанностей, условий использования имеющейся дорожной инфраструктуры, разработку и утверждение новых правил и определение стратегических целей, связанных с увеличением объемов использования этого вида транспорта.

- способствовать решению улучшения качества атмосферного воздуха в крупных городах, уменьшению шума и выбросов парниковых газов, уменьшению смертности и травматизма среди наиболее уязвимых участников дорожного движения и т.п., сокращению выбросов парниковых газов в транспортном секторе на 90% до 2050 года и максимальному переходу на транспортные средства с нулевым показателем выбросов.