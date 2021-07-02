Політики перейнялися самокатами, сігвеями та гіроскутерами та вирішили включити їх в єдину транспортну систему України.

Депутати пояснюють, що включення в транспортну систему України гіросткутерів та моноциклів сприятиме покращенню якості атмосферного повітря.

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У Верховній Раді зареєстрований законопроект №5479 від 11.05.2021 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо включення персонального транспорту до єдиної транспортної системи України та підвищення рівня безпеки дорожнього руху".

Законопроектом пропонується:

1) внести зміни до Закону України "Про дорожній рух", доповнивши повноваження Кабінету міністрів України питаннями щодо розвитку та безпеки дорожнього руху для користувачів персонального транспорту (зокрема, велосипедів, електровелосипедів, самокатів, електросамокатів, сігвеїв, гіробордів, самобалансуючих електричних одноколісних велосипедів (моноколіс), електроскутерів, гіроскутерів, електроскейтів моноциклів, гіророликів тощо);

2) внести зміни до Закону України "Про транспорт", включивши до єдиної транспортної системи України також персональний транспорт, а також поклавши на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, повноваження стосовно:

- ведення обліку та здійснення аналізу причин аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному, залізничному та персональному транспорті;

- розроблення профілактичних заходів щодо запобігання виникненню катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному, залізничному та персональному транспорті та контролює їх виконання;

- проведення технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному та персональному транспорті.

Необхідність змін автори законопроекту пояснюють тим, що до сьогодні персональний транспорт не визнано невід’ємною частиною транспортної системи України відповідно до статті 21 Закону України "Про транспорт" і, найголовніше, питання безпеки велосипедистів та інших користувачів персонального транспорту і організації руху велосипедного та інших видів персонального транспорту не віднесено до повноважень жодного центрального органу виконавчої влади.

Прийняття проєкту Закону, на їх думку, дозволить:

- визнати на законодавчому рівні факт наявності на дорогах, тротуарах і велосипедних доріжках міст України та щоденного зростання нової групи транспорту – так званого "персонального транспорту",

- уповноважити відповідні органи державної влади на подальше врегулювання питань безпеки користувачів персонального транспорту, визначення їхніх прав і обов’язків, умов використання наявної дорожньої інфраструктури, розроблення та затвердження нових правил та визначення стратегічних цілей, пов’язаних зі збільшенням обсягів використання цього виду транспорту.

- сприятиме вирішенню покращенню якості атмосферного повітря у великих містах, зменшенню шуму та викидів парникових газів, зменшенню смертності та травматизму серед найбільш незахищених учасників дорожнього руху тощо, скороченню викидів парникових газів у транспортному секторі на 90 % до 2050 року та максимальному переходу на транспортні засоби з нульовим показником викидів.