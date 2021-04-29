"Письма счастья" не будут приходить автовладельцам которые уже оплатили штраф. Соответствующий закон приняла сегодня Верховная Рада.

В Украине "письма счастья" не будут присылать автовладельцам, которые сразу оплатили штраф. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №5058 во втором чтении. "За" проголосовали 305 парламентариев.

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Постановление о наложении админвзыскания, что не было выполнено путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня его вынесения, будут отправлять юридическому владельцу автомобиля или ответственному пользователю”.

"По обращению лица постановление о наложении административного взыскания, которое считается выполненным, направляется заказным письмом в его адрес в течение пяти дней с момента получения обращения", – указано в сообщении.