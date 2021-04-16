В Украине "письма счастья" планируют не присылать водителям, которые оплатили штраф в течение 15 дней. Соответствующий законопроект №5058 за основу одобрили народные депутаты в Верховной Раде.

В пояснении к законопроекту отмечается, что в 2020 году Департамент патрульной полиции потратил на печать и отправку соответствующих постановлений свыше 60 миллионов гривен, а только за январь этого года – 4,8 миллиона гривен.

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Теперь планируется, что постановление об админвзыскании за правонарушение безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, или за нарушение правил остановки, стоянки, парковки авто, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), будут отправлять только в случае, если штраф за нее не был оплачен в течение 15 дней со дня ее вынесения.

Как сообщалось ранее, в Украине увеличили штрафы за нарушение Правил дорожного движения.