В Україні "листи щастя" планують не надсилати водіям, які сплатили штраф протягом 15 днів. Відповідний законопроект №5058 за основу схвалили народні депутати у Верховній Раді.

У поясненні до законопроекту зазначається, що у 2020 році Департамент патрульної поліції витратив на друк та надсилання відповідних постанов понад 60 мільйонів гривень, а лише за січень цього року – 4,8 мільйона гривень.

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Тепер планується, що постанову про адмінстягнення за правопорушення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування авто, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), надсилатимуть лише у випадку, якщо штраф за неї не був оплачений протягом 15 днів з дня її винесення.

Як повідомлялось раніше, в Україні збільшили штрафи за порушення Правил дорожнього руху.