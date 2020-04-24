Сегодня Верховная Рада приняла закон об отмене штрафных баллов для водителей, нарушивших ПДД. За это решение проголосовали 301 народный депутат.

Это означает, что за каждое правонарушение владелец, или зарегистрированный "надлежащий пользователь" вынужден будет платить штраф деньгами. Соответствующий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Ранее начисления штрафных баллов происходило ежегодно с начала года. Водителям начислялись 150 баллов. В случае фиксации правонарушения вычислялось количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.