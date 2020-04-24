Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про скасування штрафних балів для водіїв, які порушили ПДР. За це рішення проголосували 301 народний депутат.

Це означає, що за кожне правопорушення власник, або зареєстрований "належний користувач" змушений буде платити штраф грошима. Відповідний Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Раніше нарахування штрафних балів йшлося щороку з початку року. Водіям нараховувалися 150 балів. У разі фіксації правопорушення вираховувалася кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею.