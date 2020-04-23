На завтрашньому засіданні Верховної Ради буде розглянуто законопроект, який передбачає відміну штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

В порядку денному позачергового засідання Верховної Ради, яке заплановано на 24 квітня, фігурує законопроект №2809, що відміняє стягнення штрафних балів у якості адміністративного покарання. За словами юриста Володимира Караваєва, законопроект вже отримав позитивні висновки в профільних комітетах.

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Нагадаємо, що за вчинення адміністративного правопорушення, яке зафіксовано в автоматичному режимі "за замовчанням" несе відповідальність власник транспортного засобу. За бажанням у якості "належного користувача" можна зареєструвати іншу особу, на адресу якої будуть приходити штрафи з камер. На одну особу можна реєструвати нескінченну кількість транспортних засобів.

Відміна штрафних балів по суті означає, що за кожне правопорушення власник, або зареєстрований "належний користувач" змушений буде платити штраф грошима.

Поки що діє наступна система:

Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів.

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею.

У разі відміни цих норм (прийняття законопроекту №2809) усі штрафи потрібно буде оплачувати грошима.

Нагадаємо, що Камери автофіксації обіцяли запустити з 1 травня 2020 року.