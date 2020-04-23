На завтрашнем заседании Верховной Рады будет рассмотрен законопроект, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое запланировано на 24 апреля, фигурирует законопроект №2809, отменяющий взыскание штрафных баллов в качестве административного наказания. По словам юриста Владимира Караваева, законопроект уже получил положительные заключения в профильных комитетах.

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Напомним, что за совершение административного правонарушения, которое зафиксировано в автоматическом режиме "по умолчанию", несет ответственность владелец транспортного средства. По желанию в качестве "правильного пользователя" можно зарегистрировать другое лицо, на адрес которого будут приходить штрафы с камер. На одного человека можно регистрировать бесконечное количество транспортных средств.

Отмена штрафных баллов по сути означает, что за каждое правонарушение владелец или зарегистрированный “нужный пользователь" вынужден будет платить штраф деньгами.

Пока действует следующая система:

Каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

В случае отмены этих норм (принятие законопроекта №2809) все штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Напомним, что Камеры автофиксации обещали запустить с 1 мая 2020 года.