Украинский парламент поддержал законопроект, который позволит тратить деньги из дорожного фонда на ремонт и строительство дорог. Раньше эти средства направлялись на финансирование военных действий.

Верховная Рада поддержала законопроект №7669 о бюджетных изменениях, убирающих норму, по которой деньги дорожного фонда могли идти только на военные нужды и выплату долгов.

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Таким образом, депутаты открыли возможность ремонтировать и строить дороги вместо того, чтоб тратить все деньги на войну. За такое решение проголосовали 241 депутата.