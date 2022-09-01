Український парламент підтримав законопроект, якій дозволить витрачати гроші з дорожнього фонду на ремонт та будівництво доріг. Раніше ці кошти спрямовувались на фінансування військових дій.

Верховна Рада підтримала законопроект №7669 про бюджетні зміни, які прибирають норму за якою гроші дорожнього фонду могли йти тільки на військові потреби та виплату боргів.

Читайте також: Кличко розповів, де у Києві ремонтують дороги

Таким чином депутати відкрили можливість ремонтувати та будувати дороги замість витрачати усі гроші на війну. За таке рішення проголосували 241 депутатів.