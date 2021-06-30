Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в транспортной отрасли с 1 мая 2022 года. За законопроект № 3356-д проголосовали 293 депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

Законопроектом предлагается определить обязательное содержание жидкого биотоплива (биокомпонентов) во всех объемах автомобильных бензинов с 1 мая 2022 года не менее 5% при абсолютной погрешности ±0,5%. Исключением являются бензины с октановым числом 98 и выше, а также те, которые поставляются для нужд Министерства обороны.

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Представляя законопроект, глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сказал, что документ является “важным для экологии и развития аграрного сектора”, поскольку его принятие позволит украинским предприятиям производить биоэтанол. По его словам, в доработанном законопроекте добавление биокомпонентов предлагается сделать постепенным – с 3% с 2022 года, 4% – в 2023 году и 5% в дальнейшем.

“Это означает, что абсолютно спокойно будут ездить все автомобили, что такая практика существует в Европе. Мы получили письмо от Энергетического Сообщества, что этот законопроект соответствует европейской практике”, – сказал он.

Согласно тексту законопроекта, также будет введен учет содержания жидкого биотоплива согласно утвержденному профильным министерством порядку. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по производству и импорту топлива, а также торговлю им, обязуются не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, предоставлять администратору учета информацию о фактическом содержании биокомпонентов.