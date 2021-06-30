Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у транспортній галузі з 1 травня 2022 року. За законопроект № 3356-д проголосували 293 депутати при необхідному мінімумі 226 голосів.

Законопроектом пропонується визначити обов’язковий вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) у всіх обсягах автомобільних бензинів з 1 травня 2022 року не менше 5% при абсолютній похибці ±0,5%. Винятком є бензини з октановим числом 98 і вище, а також ті, що поставляються для потреб Міністерства оборони.

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Представляючи законопроект голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус сказав, що документ є “важливим для екології та розвитку аграрного сектору”, оскільки його прийняття дозволить українським підприємствам виробляти біоетанол. За його словами, в доопрацьованому законопроекті додавання біокомпонентів пропонується зробити поступовим – з 3% з 2022 року, 4% – у 2023 році та 5% надалі.

“Це означає, що абсолютно спокійно будуть їздити всі автомобілі, що така практика існує в Європі. Ми отримали лист від Енергетичного Співтовариства, що цей законопроект відповідає європейській практиці”, – сказав він.

Згідно з текстом законопроекту, також буде введено облік вмісту рідкого біопалива згідно із затвердженим профільним міністерством порядку. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та імпорту палива, а також торгівлю ним, зобов’язуються не пізніше 1 липня року, наступного за звітним, надавати адміністратору обліку інформацію про фактичний вміст біокомпонентів.