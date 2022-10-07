Депутаты ужесточили ответственность за торговлю горючим без соответствующих разрешительных документов. Теперь будут штрафовать не только юридические, но и физические лица.

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №2515 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению административной ответственности за незаконную торговлю горючим". “За” проголосовали 260 народных избранников, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении налогов на горючее

По мнению разработчиков закона, изменения позволят правоохранительным органам привлечь к ответственности физических лиц, занимающихся торговлей горючим и заведомо не регистрируемых как субъект предпринимательской деятельности.

В частности, административные штрафы за торговлю горючим без разрешительных документов предлагается установить от одной до двух тысяч необлагаемым налогом минимумов (17 000–34 000 грн) с конфискацией горючего и оборудования. За нарушение других правил торговли горючим — от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8 500–17 000 грн).

Закон также предусматривает предоставление полицейским и налоговикам права составлять административные протоколы и изымать до решения суда горючее, оборудование, транспортные средства, задействованные в реализации горючего. Также они смогут иметь право изымать средства, полученные в результате совершения админправонарушения.