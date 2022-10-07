Депутати посилили відповідальність за торгівлю пальним без відповідних дозвільних документів. Тепер штрафуватимуть не тільки юридичних, але й фізичних осіб.

Верховна Рада України прийняла в цілому проект закону №2515 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним». «За» проголосувало 260 народних обранців, повідомляє інформаційне управління Апарату ВРУ.

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На думку розробників закону, зміни дозволять правоохоронним органам притягати до відповідальності фізичних осіб, які займаються торгівлею пальним і свідомо не реєструються як суб'єкт підприємницької діяльності.

Зокрема, адміністративні штрафи за торгівлю пальним без дозвільних документів пропонується встановити від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів (17 000–34 000 грн) із конфіскацією пального й обладнання. За порушення інших правил торгівлі пальним — від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8 500–17 000 грн).

Закон також передбачає надання поліцейським і податківцям права складати адміністративні протоколи й вилучати до рішення суду пальне, обладнання, транспортні засоби, задіяні у реалізації пального. Також вони зможуть мати право вилучати кошти, отримані внаслідок скоєння адмінправопорушення.