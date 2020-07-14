Рада хочет наказывать тюрьмой только за кражу авто дороже 105 тысяч гривен. Кражу авто, стоимость которого ниже этой суммы, планируют наказывать штрафами менее тысячи долларов.

Верховная рада хочет предусмотреть лишение свободы только за угон автомобилей, стоимость которых превышает 105 тысяч гривен. Нардепы приняли в первом чтении соответствующий законопроект №3301.

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Нынешняя редакция ч. 2 и 3 ст. 289 Уголовного кодекса учитывает реально понесенные убытки от преступления, а не стоимость угнанного автомобиля.

Этот же проект закона предлагает заменить в соответствующих нормах слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершенные в значительных размерах" и "осуществленные в крупных размерах". Тем самым акт определяет квалифицирующим признаком стоимость машины.

В частности, значительным размером считается сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 гривен), а крупным размером – свыше 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (свыше 262 750 гривен).

При этом за кражу машины стоимостью в 105 тысяч гривен грозит штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 – 20,4 тыс грн) или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

За кражу авто, которое стоит более 262 тысячи гривен, предлагают лишать свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также закон усиливает ответственность за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера похищенного авто, его реализацию, а также создание или содержание мест, в которых такие авто переоборудуют. За такие деяния грозит штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, хотят наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Чтобы закон вступил в силу, нардепы его должны рассмотреть и принять в целом и подать на подпись Президенту.

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