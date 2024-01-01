Депутаты оценили стоимость жизни вдвое дешевле, чем автомобиля

Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
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Документ вводит новую модель защиты интересов страхователей и потерпевших лиц, государственного регулирования и надзора за деятельностью на рынке ОСАГО в соответствии с европейскими стандартами.
Законопроект в частности предусматривает:
- постепенно повысить размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС;
В течение двух лет после введения Закона в действие будет поэтапно увеличены суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 млн грн на одного пострадавшего и 20 млн грн на один страховой случай, а за вред, причиненный имуществу потерпевших лиц – до 2 млн грн.
Кроме того, законопроект предусматривает:
- ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов;
- расширить применение "европротокола" – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;
- ввести порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом для восстановления транспортного средства.