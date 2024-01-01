Депутаты оценили стоимость жизни вдвое дешевле, чем автомобиля

Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

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Документ вводит новую модель защиты интересов страхователей и потерпевших лиц, государственного регулирования и надзора за деятельностью на рынке ОСАГО в соответствии с европейскими стандартами.

Законопроект в частности предусматривает:

постепенно повысить размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС;

В течение двух лет после введения Закона в действие будет поэтапно увеличены суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 млн грн на одного пострадавшего и 20 млн грн на один страховой случай, а за вред, причиненный имуществу потерпевших лиц – до 2 млн грн.

Кроме того, законопроект предусматривает: