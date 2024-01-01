Укр
Ру

Депутаты оценили стоимость жизни вдвое дешевле, чем автомобиля

Изменена система обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Возмещение за страховой случай вырастет до европейского уровня - до миллиона гривен за человека и два миллиона - за имущество потерпевших.
Возмещение за повреждение автомобиля составит до двух миллионов гривен: Рада приняла закон - Auto24
Евгений Гудущан
logo22 мая, 10:13
logo0
logo0 мин

Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

Читайте также: Как получить страховое возмещение от МТСБУ

Документ вводит новую модель защиты интересов страхователей и потерпевших лиц, государственного регулирования и надзора за деятельностью на рынке ОСАГО в соответствии с европейскими стандартами.

Законопроект в частности предусматривает:

  • постепенно повысить размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС;

В течение двух лет после введения Закона в действие будет поэтапно увеличены суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 млн грн на одного пострадавшего и 20 млн грн на один страховой случай, а за вред, причиненный имуществу потерпевших лиц – до 2 млн грн.

Кроме того, законопроект предусматривает:

  • ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов;
  • расширить применение "европротокола" – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;
  • ввести порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом для восстановления транспортного средства.
#Новости #Законодательство #Главные новости

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ:

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ 3 НОВОСТИ