Депутати оцінили вартість життя вдвічі дешевше за автомобіль

Парламент ухвалив в другому читанні та в цілому законопроект про обов’язкове страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, повідомив нардеп Данило Гетманцев.

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Документ запроваджує нову модель захисту інтересів страхувальників та потерпілих осіб, державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринку ОСЦПВ відповідно до європейських стандартів.

Законопроект, зокрема, передбачає:

поступово підвищити розміри страхових сум до розмірів, встановлених в країнах ЄС;

Упродовж двох років після введення Закону в дію буде поетапно збільшено суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн.

Окрім того, в Законі йдеться про: